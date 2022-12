Quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIAZZA

Significato/Curiosita : Quella navona fu concepita dalla famiglia pamphili

fu incaricato dal pontefice della realizzazione della fontana dei quattro fiumi a piazza navona, in quella che era ormai divenuta l'«insula pamphilia»...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piazza (disambigua). una piazza, in urbanistica, è uno spazio pubblico racchiuso all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

