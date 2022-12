Quella d arancia o limone si può grattugiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella d arancia o limone si può grattugiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCORZA

Significato/Curiosita : Quella d arancia o limone si puo grattugiare

Carlo scorza – politico e giornalista enzo scorza – calciatore gaetano scorza – matematico manuel scorza – scrittore e politico sinibaldo scorza – pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con quella; arancia; limone; grattugiare; quella scaltra è di Goldoni; È falsa quella dell ipocrita; Le estetiste applicano quella di bellezza; Nelle scuole c è quella professori; È prelibata all arancia ; L arancia con... l ombelico; Si usa per preparare un arancia ta; Arnese per preparare arancia te e limonate; Il succo di limone ; Aspra come un limone ; Aspra come il limone ; Nel limone e nella pigna; Formaggio da grattugiare ; Ortaggio da grattugiare ; Cerca nelle Definizioni