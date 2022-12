Poesia le cui iniziali formano una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poesia le cui iniziali formano una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACROSTICO

Significato/Curiosita : Poesia le cui iniziali formano una parola

Tutte le principali tradizioni letterarie d'europa: il minnesang in germania, la cosiddetta scuola siciliana, la poesia toscana delle origini, la poesia mozarabica...

acrostico di nathaniel dearborn pubblicato a boston nel 1850: leggendo le prime lettere di ogni rigo, si forma il nome jenny lind un acrostico (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con poesia; iniziali; formano; parola; Una sezione d una poesia ; Andato... in poesia ; Abituata in poesia ; La Musa della poesia epica; I nomi che sono formati dalle iniziali di più parole; iniziali di Newman; iniziali di Howard, il regista; iniziali di Vaporidis; formano lo scheletro delle anche; Si formano per accumulo di materiali detritici o per deposito chimico; Trasformano le gole in ottimi molluschi; Cosi sono i suoni che non formano parola; Abile convincitore di facile parola ; Quando lavora non deve dire una parola ; Una parola d assenso; Cosi sono i suoni che non formano parola ; Cerca nelle Definizioni