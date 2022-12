Nastri su cui sono impresse fotografie o film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nastri su cui sono impresse fotografie o film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PELLICOLE

Significato/Curiosita : Nastri su cui sono impresse fotografie o film

Produsse più di tremila fotografie al giorno, utilizzando dei negativi di vetro posti a contatto su carta albuminata, trasportata su nastri all'aperto per l'esposizione...

Foto. le pellicole fotografiche sono commercializzate in apposite confezioni a tenuta di luce. per le pellicole piane: scatole contenenti pellicole di grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Un locale con videocassette e mangianastri ; I nastri che scorrono sui rulli; Le leggeva... il mangianastri ; Un nastri no per guarnire; Le secondarie sono meno battute; sono sempre in vena di litigare; sono chiamate alle urne; Quelle pluviali sono rigogliosissime; Cornici per fotografie ; Un libro per le fotografie ; Si dice di fotografie poco nitide; Permettono di inquadrare le fotografie ; film di Luchino Visconti; Un film memorabile; Famoso film con DiCaprio; film con Tom Hanks del 1993;