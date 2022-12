Messo a rischio o compromesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messo a rischio o compromesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINATO

Significato/Curiosita : Messo a rischio o compromesso

Rigori: beckham, al tempo criticato per la sua espulsione che aveva compromesso l'incontro, stavolta risulta decisivo, realizzando un calcio di rigore...

nelle versioni per linux, tuttavia, il nome è sempre campo minato o mine. campo minato per gnome:gnome mines il campo di gioco consiste in un campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

