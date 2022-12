Libro cristiano per le liturgie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libro cristiano per le liturgie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BREVIARIO

Significato/Curiosita : Libro cristiano per le liturgie

Del mattino e della sera". la liturgia delle ore è regolamentata dai principi e norme per la liturgia delle ore (pnlo). le preghiere sono previste in diverse...

Italiano, vedi giovanni breviario. pagine da un breviario usato nella diocesi di strängnäs (svezia) nel xv secolo il breviario è un libro liturgico usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con libro; cristiano; liturgie; Chi regala un libro la scrive dove c è spazio; Il risvolto della sovraccoperta di un libro ; Cura il testo di un libro ; Il libro dei salmi di David; Lo studio del pensiero cristiano dei primi secoli; Assiste ogni cristiano durante la vita terrena; Sacramento cristiano ; Così è definito un culto rurale precristiano ; Libri per officiare una comuni liturgie cattoliche; Cerca nelle Definizioni