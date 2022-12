Leggero e quasi superficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggero e quasi superficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRIVOLO

Significato/Curiosita : Leggero e quasi superficiale

Mai letto il libro di emil ludwig su gesù – il libro di ludwig è superficiale. gesù è una figura troppo imponente per la penna di un fraseggiatore, per...

Palestra, uscite con gli amici in locali di lusso a base di discussioni frivole ed inconsistenti, droga e visite dall'estetista. bateman nasconde dietro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con leggero; quasi; superficiale; Genere di film leggero e divertente; Il Ligabue cantautore di Certe notti e leggero ; leggero tessuto per fodere; Abitino leggero che si metteva indosso al neonato; Non contiene crusca quasi per nulla; quasi sempre ha la vetrina; quasi analfabeti; Èquasi un ossessione; Procurarsi una ferita superficiale ; Donna superficiale ; Relativo all aspetto superficiale ; Sorgente superficiale ; Cerca nelle Definizioni