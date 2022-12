Iniziare a cucinare: mettersi ai __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziare a cucinare: mettersi ai __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FORNELLI

Significato/Curiosita : Iniziare a cucinare: mettersi ai __

a mentire alla famiglia riguardo alle sue lunghe assenze, dicendo che va a fare passeggiate. in realtà walt si reca con jesse nel deserto a cucinare,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fornelli (disambigua). fornelli (furnièllè in molisano) è un comune italiano di 1 824 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con iniziare; cucinare; mettersi; iniziare male: partire col piede __; Permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa; Fa iniziare a girare; iniziare all improvviso come un amore o una guerra; Modo di cucinare un uovo; Si usa per cucinare la carne in giardino; Si usa per cucinare ai ferri; Per cucinare la carne in giardino; mettersi in sella; mettersi i pantaloni; Farsi belli per un appuntamento: mettersi in __; mettersi dietro gli altri;