Indica la traiettoria verso la quale c è la meta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica la traiettoria verso la quale c è la meta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIREZIONE

Significato/Curiosita : Indica la traiettoria verso la quale c e la meta

Aveva verificato una traiettoria fortemente iperbolica e la sua velocità relativa rispetto al sistema solare di 26,22 km/s. a metà novembre del 2017 gli...

direzione – in geografia, il punto cardinale verso cui è rivolto qualcosa direzione – in geometria, la giacitura di una retta direzione – in matematica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con indica; traiettoria; verso; quale; meta; L indica una W; La locuzione latina che indica i primordi; indica zona a traffico limitato; Si dice indica ndo dov è; Uscire da una traiettoria di guida; Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina; La traiettoria del proiettile; Il movimento la cui traiettoria è senza deviazioni; Affetto da disturbo mentale diverso dalle psicosi; Scorrimento verso l uscita; Un pugno dal basso verso l alto; L Universo ; Un minerale dal quale si ricava lo stagno; In quale luogoove; Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà; F.etta - pa.tire - sche.ma: quale lettera le completaerre; meta llo per cornici, per posate e per vassoi; Riduce meta lli preziosi in fogli sottili; Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni meta llo in oro; Un sottile foglio meta llico; Cerca nelle Definizioni