Imparziale come un giudice: super __ lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imparziale come un giudice: super __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARTES

Significato/Curiosita : Imparziale come un giudice: super __ lat

Con l'espressione latina super partes (al di sopra delle parti) si designa la possibilità di porsi al di sopra delle parti, ovvero assumere una posizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con imparziale; come; giudice; super; Obiettivo, imparziale ; Equa, imparziale ; Giusto e imparziale ; Re d Israele imparziale per antonomasia; Redditizio come un albero carico di mele o pesche; come una sostanza di facile evaporazione; Emanare luce come una stella; Paladini come Batman e l Uomo Ragno; Un giudice che indaga; Decisione finale del giudice ; Quella D Arborea fu giudice ssa nel medioevo sardo; Un tipo di giudice ; Sistema piramidale con super iori e inferiori; super fici per cambiare i pannolini; Privi di grasso super fluo; super fici fabbricabili; Cerca nelle Definizioni