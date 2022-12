La Dora affluente del Po - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Dora affluente del Po. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BALTEA

Significato/Curiosita : La dora affluente del po

Fiume dell'italia settentrionale lungo quasi 170 km, importante affluente di sinistra del po (il 5º per portata d'acqua dopo ticino, adda, oglio e tanaro)...

La dora baltea (doire baltée in francese; djouiye in patois francoprovenzale valdostano; deura bàutia in piemontese) è un fiume dell'italia settentrionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

