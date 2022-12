Dinastia musulmana che regnò sull India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dinastia musulmana che regnò sull India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOGHUL

Significato/Curiosita : Dinastia musulmana che regno sull india

Della dinastia pallava 606-647 regno di harsha 629-645 viaggio in india di hiuen tsang 650-663 gli arabi conquistano herat e kabul 700 dinastia pala nel...

Stai cercando altri significati, vedi gran mogol (disambigua). la dinastia moghul, anche conosciuta come mughal (in persiano , "doulat mughal",... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con dinastia; musulmana; regnò; sull; india; dinastia reale francese; La dinastia di zar di Russia dal 1613; Riferita ad una nota dinastia che regnò a Napoli; dinastia imperiale austriaca; Guida spirituale musulmana ; Autorità musulmana ; Designa l origine dell era musulmana ; Filosofo e matematico della Spagna musulmana ; regnò a Samaria dall 875 all 854 a.C; Riferita ad una nota dinastia che regnò a Napoli; regnò a Samaria dall 875 all 854 a C; Noto faraone che regnò oltre settanta anni; Rivali dei neri sull a scacchiera; Sfreccia sull a pista gelata; Uno spuntino sull erba; Sono elencate sull a schedina del Totocalcio; È con Brahma e Siva nella Trinità india na; Popolo del sud dell india ; Li ha il cobra india no ma non quello africano; Uno stile architettonico diffuso nel sud dell india ; Cerca nelle Definizioni