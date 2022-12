Si dice di foto dai contorni poco chiari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di foto dai contorni poco chiari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SFOCATA

Significato/Curiosita : Si dice di foto dai contorni poco chiari

L'inaccessibilità a un partner con il fatto di essere poco attraente. i frequentatori di forum e/o gruppi online di incel sono prevalentemente uomini eterosessuali...

Di realizzare un effetto "sfocato". bokeh (pronunciato /bk/ o talvolta /'bok/), a volte chiamato sfocato o effetto sfocato, è un termine del gergo fotografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con dice; foto; contorni; poco; chiari; Imparziale come un giudice : super __ lat; Si dice giocando a sette e mezzo; Si dice di forza che spinge fuori; Si dice indicando dov è; Nastri su cui sono impresse foto grafie o film; foto 5 Una gita a 4734 Bologna|; foto 3 Una gita a 4734 Bologna|; foto 6 Una gita a 4734 Bologna|; Preciso e chiaro nei contorni ; L imprecisione dei contorni nella fotografia; Un prodotto per contorni ; Precisa nei contorni ; Carbone di poco pregio; È da poco tra i vivi; Ha le idee poco chiare; Ne troppo né troppo poco ; Sfuggenti, poco chiari ; Veneti come Walter chiari e Licia Colò; Bianchi, chiari ; Valgono a chiari re; Cerca nelle Definizioni