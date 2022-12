Copertura sottile e opaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copertura sottile e opaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATINA

Significato/Curiosita : Copertura sottile e opaca

Continue. il bosco è rivestito da pannelli di grande formato di gres porcellanato in tonalità grigio canna da fucile, con finitura opaca; per ulteriori dettagli...

Laccatura, evidenzia la formazione di una patina bruno-verdastra. con il termine patina (dal latino patina – piatto – dalla vernice di cui erano ricoperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con copertura; sottile; opaca; Rivestimento in tessuto, copertura ; copertura della ruota dell auto; All aperto, senza copertura : all __; Costruzione aperta sui lati che funge da copertura ; Un sottile foglio metallico; Un sottile tessuto a velo; Un sottile foglio metallico; Un sottile strato di zucchero; Tutt altro che opaca ; opaca come può esserlo l acqua; Una delle più famose prende il nome da Copaca bana; Una bevanda chiara e opaca dal sapore mandorlato;