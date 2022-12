Comode sedute, e l uomo che ama restarci seduto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comode sedute, e l uomo che ama restarci seduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLTRONE

Significato/Curiosita : Comode sedute, e l uomo che ama restarci seduto

Stai cercando il programma televisivo, vedi una poltrona per due (programma televisivo). una poltrona per due (trading places) è un film del 1983 di john... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con comode; sedute; uomo; restarci; seduto; comode calzature casalinghe; Rende più comode certe gonne; Il pregio delle cose facili e comode ; Le più comode sono imbottite; Segue le sedute con il medium; Gradini con sedute in un palazzetto o stadio; Gruppo di persone che mangiano sedute insieme; Si usa nelle sedute di pilates; Paladini come Batman e l uomo Ragno; Il Lupin ladro gentiluomo ; uomo dalla forza erculea; Disse Non di solo pane vive l uomo ; Bastone prezioso posseduto da un monarca; Sta seduto alla scrivania; Vorrebbe quanto posseduto da un altro; Non seduto , né in piedi; Cerca nelle Definizioni