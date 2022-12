Bianco in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bianco in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALLIDO

Significato/Curiosita : Bianco in volto

Nel 2008 diventa il volto della campagna pubblicitaria di cesare paciotti e rimpiazza angelina jolie, diventando il nuovo volto di st.john, insieme alle...

Bordo del pallido e perpendicolari agli assoni striatopallidali afferenti. ci sono solo pochi piccoli neuroni del circuito locale. il globo pallido è attraversato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con bianco; volto; Vino bianco secco o dolce; Vino bianco delle Marche e dell Abruzzo; Il nemico dei viticultori detto anche mal bianco ; In nessun tempo... con il cetaceo bianco e nero; Sbiancato in volto ; Coinvolto in un reato commesso; Involto di banconote; Il risvolto della sovraccoperta di un libro; Cerca nelle Definizioni