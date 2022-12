Batte nel mortaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Batte nel mortaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il mortaio da 81 mod. 35 era un mortaio medio italiano, utilizzato nel corso della seconda guerra mondiale e realizzato dalla costruzioni elettro-meccaniche...

Mortaio e pestello in legno d'ulivo mortaio da laboratorio chimico in agata il mortaio è un utensile utilizzato per pestare, ridurre in polvere e mescolare...