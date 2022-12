Albero del Prunus il cui legno è usato per mobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero del Prunus il cui legno è usato per mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CILIEGIO

Significato/Curiosita : Albero del prunus il cui legno e usato per mobili

il ciliegio (prunus avium (l.) l., 1755) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle rosacee, originario dell'europa, del nord africa e dell'asia...

Delle due specie di ciliegio selvatico che sono all'origine delle varietà di ciliegio coltivato che produce tipologie di ciliegie che vanno dal graffione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

