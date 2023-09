Le voci degli impianti d allarme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le voci degli impianti d allarme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIRENE

Significato/Curiosita : Le voci degli impianti d allarme

Gallerie, cantieri, ecc. un impianto di rivelazione e allarme antincendio è fondamentalmente formato da una centralina di allarme, la quale riceve il segnale... Ningyo ( lett. "pesce-umano", "sirena") sono la controparte giapponese delle sirene. differentemente dalle sirene europee, le nyngio sono diversamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

