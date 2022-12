Virgoletta che sostituisce una lettera scomparsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Virgoletta che sostituisce una lettera scomparsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APOSTROFO

Significato/Curiosita : Virgoletta che sostituisce una lettera scomparsa

Medesima lettera ma raddoppiata, si può pensare come singola: la lettura della tensificazione non cambia. un altro caso è poi dato da -kk, l'unica lettera doppia...

Once oppress'd, the vanquish'd victor sunk upon her breast. apostrofo curvo (verde), apostrofo dritto (rosso) e primo (blu), tra i con accento acuto (maiuscola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

