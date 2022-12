Verbo che può essere coniugato sulle dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo che può essere coniugato sulle dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONTARE

Significato/Curiosita : Verbo che puo essere coniugato sulle dita

A stampa del testo di mameli nel verso 1 della seconda strofa il verbo è coniugato al presente: «noi siamo da secoli» (così come nei successivi versi...

Diritto di contare (en) sito ufficiale, su family.foxmovies.com. il diritto di contare, su mymovies.it, mo-net srl. il diritto di contare, su il mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con verbo; essere; coniugato; sulle; dita; II temuto verbo del fisco; verbo che non piace all impaziente; Compie l azione del verbo ; Nel verbo e nel soggetto; Lo è un timer pronto a essere avviato; Può essere di pace, di Cassazione... e di sedia; Può essere ... competente; Può essere a pellet; Un signore coniugato ; Un verbo coniugato dal calciatore falloso; Sul documento di identità può indicare se un cittadino è celibe o coniugato ; Un verbo coniugato dopo una lunga corsa; L olio sulle tavole inglesi; Si butta sulle spalle; L olio sulle tavole inglesi; Si incollano sulle bottiglie; Lo causa una perdita d acqua; Richiamo sonoro effettuato con le dita ; Dolorosa perdita ; Una compravendita che interessa molti tifosi; Cerca nelle Definizioni