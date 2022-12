Si usa per cuocere gli ortaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per cuocere gli ortaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAPORE

Significato/Curiosita : Si usa per cuocere gli ortaggi

Adatta per le cotture in padella, chiamata saltiere. viene fatta a fuoco vivo, con o senza aggiunta di grassi. con questa tecnica si possono cuocere oltre...

il termine "vapore" è utilizzato come sinonimo di vapore acqueo, anche detto "vapore d'acqua". dal punto di vista fisico, gas e vapore si distinguono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con cuocere; ortaggi; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti; Far cuocere lentamente; Uno squisito modo di cuocere le melanzane; Si può cuocere alla piastra; ortaggi o noto come puntarelle: cicoria __; Un ortaggi o multicolore; ortaggi per la bagna cauda; ortaggi o da sottaceti; Cerca nelle Definizioni