Una provincia della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una provincia della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Altra risposta : TRAPANI

Significato/Curiosita : Una provincia della sicilia

La sicilia (provincia sicilia in latino) fu una provincia romana e comprese la sicilia, le isole minori dell'arcipelago siciliano e l'arcipelago maltese... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della sicilia non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

