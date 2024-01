La definizione e la soluzione di: Una presa del televisore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La SCART (dall'acronimo per Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs, ovvero "Organizzazione dei Costruttori di Apparecchi Radioriceventi e Televisori"), nota anche come "presa di peritelevisione", è uno standard europeo (norma EN 50049-1, ultima revisione nel 2001) di origine francese per il collegamento di apparecchiature audio/video che utilizza un connettore elettrico a 21 contatti. In Francia è nota anche con il nome di Péritélévision (brevemente Péritel), in Asia come EuroSCART o Euroconnector e negli Stati Uniti con il nome di EIA Multiport.

Progettata per trasportare contenuti in audio analogico e video analogico a definizione standard, potendo al massimo gestire un segnale RGB in componenti separate, con l'introduzione degli standard digitali di connessione come DVI (1999) HDMI (2002) e DisplayPort (2008), la SCART è diventata obsoleta.

Italiano

Acronimo / Abbreviazione

SCART

(elettronica) (tecnologia) (ingegneria) Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radio-récepteurs et Téléviseurs, connettore per collegare apparecchi per ricevere e riprodurre segnali video, come televisori e videoregistratori

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

Acronimo di origine francese