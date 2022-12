In Toscana è la schiacciata all olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Toscana è la schiacciata all olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FOCACCIA

Significato/Curiosita : In toscana e la schiacciata all olio

Vedi scacciata. la schiacciata (detta anche "ciaccia" o "schiaccia") in toscana è una focaccia, cotta in forno, condita con olio d'oliva e salata. prima...

Tipi sono la focaccia classica, conosciuta anche come focaccia genovese, focaccia con le cipolle, variante della focaccia genovese, focaccia di recco (con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con toscana; schiacciata; olio; Relative alla grande isola toscana ; Squadra toscana di Serie A; Confusione... in toscana ; Specialità ligure e toscana con farina di ceci; Un assist per la schiacciata ; Una schiacciata del fornaio; schiacciata nel tennis; La schiacciata del tennista; L olio sulle tavole inglesi; L olio sulle tavole inglesi; Ossia... il petrolio ; Una fetta di pane insaporita con aglio, sale, olio ; Cerca nelle Definizioni