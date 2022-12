Terreni a frutta e verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreni a frutta e verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTI

Significato/Curiosita : Terreni a frutta e verdura

Giamaica viene essiccata e in australia cucinata come fosse una verdura, in salamoia o trasformata in confetture. sia il frutto che le foglie dell'averrhoa...

Talee da piantumare si trovano facilmente in commercio. tuttavia esistono orti dotati di strutture come serre e semenzai, nonché di vasellame, cordame e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

