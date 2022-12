Vi è il Tempio del Cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi è il Tempio del Cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Vi e il tempio del cielo

il tempio del cielo (in cinese: t, s, tiantánp, in manciù: abkai mukdehun, letteralmente "altare del cielo" in entrambe le lingue), è un complesso...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima razza di anatra, vedi pechino (anatra). pechino (afi: /pe'kino/; in cinese s, beijingp, letteralmente "capitale...