Lo Studio ufficiale del Presidente degli Stati Uniti - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : OVALE

Significato/Curiosita : Lo studio ufficiale del presidente degli stati uniti

Il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo...

Stai cercando altri significati, vedi ovale (disambigua). uova di pasqua uno scudo ovale in matematica, un ovale è una curva piana chiusa la cui forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Stai cercando altri significati, vedi ovale (disambigua). uova di pasqua uno scudo ovale in matematica, un ovale è una curva piana chiusa la cui forma...