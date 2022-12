Studia come produrre oggetti miniaturizzati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia come produrre oggetti miniaturizzati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : NANO TECNOLOGIA

Significato/Curiosita : Studia come produrre oggetti miniaturizzati

Ne aumentano le dimensioni, non consente di produrre fogli molto grandi di grafene né di produrre oggetti di grafene con valori di resistenza meccanica...

Silver nano (silver nano health system) - traducibile in italiano con nano argento - è un nome di un marchio di fabbrica di una tecnologia antibatterica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

