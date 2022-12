Sportivi esperti di venti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivi esperti di venti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VELISTI

Significato/Curiosita : Sportivi esperti di venti

Nota località turistica invernale ed estiva, nonché teatro di numerosi eventi sportivi di rilevanza internazionale legati alla montagna e agli sport invernali...

Vinte da francis chichester e da éric tabarly. chichester fu fra i primi velisti a fare la circumnavigazione del mondo in solitaria. lo sport della vela... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Vinte da francis chichester e da éric tabarly. chichester fu fra i primi velisti a fare la circumnavigazione del mondo in solitaria. lo sport della vela... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con sportivi; esperti; venti; sportivi come Gabriele Detti e Alessia Filippi; Nei sorteggi sportivi : __ di serie; sportivi in costume; La occupano gli spettatori di eventi sportivi ; Lo praticano esperti appassionati di montagna; Gli esperti del bisturi; Uomini ormai esperti ; esperti in materia; Il succedersi di eventi a catena; Ce ne sono venti in un secolo; Il sud-est nella rosa dei venti ; _ di fatto = relazione tra persone conviventi ;