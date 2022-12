Scorrimento verso l uscita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorrimento verso l uscita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEFLUSSO

Principale della portanza, ovvero il sostenimento dell'aereo attraverso lo scorrimento dei filetti fluidi sulla superficie stessa); viene garantita così una...

Per deflusso si intende propriamente il movimento di un fluido verso l'esterno di un sistema. si usa il termine anche in senso figurato (deflusso del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con scorrimento; verso; uscita; Uno sparatutto a scorrimento della Konami del 1987; Lo scorrimento in verticale di un testo sul video; Mezzo commerciale leggero con porte a scorrimento ; Sistema per lo scorrimento delle tende; Un pugno dal basso verso l alto; L Universo ; L orientamento di un fiore verso il sole; Il verso dell asino; uscita triviale e maleducata; Tempio senza né entrata né uscita ; Gioco a enigmi in cui si deve trovare l uscita ; L Inghilterra ne è uscita ; Cerca nelle Definizioni