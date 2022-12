I ricami di Burano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I ricami di Burano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Del merletto (burano). il museo del merletto in piazza galuppi a burano nel 1978 gli enti pubblici veneziani (comune, provincia, camera di commercio, ente...

Il merletto o pizzo o trina è una particolare lavorazione di filati per ottenere un tessuto leggero, prezioso e ornato. l'operazione non viene effettuata...