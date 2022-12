Quelle pluviali sono rigogliosissime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle pluviali sono rigogliosissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORESTE

Significato/Curiosita : Quelle pluviali sono rigogliosissime

La seconda fascia da 700 a 1500 m era pure occupata da foreste pluviali, ma queste sono state in buona parte sostituite da piantagioni di hevea brasiliensis...

Disambiguazione – se stai cercando il termine al singolare, vedi foresta. foreste è un comune francese di 191 abitanti situato nel dipartimento dell'aisne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con quelle; pluviali; sono; rigogliosissime; Sono enormi quelle degli impianti eolici; quelle del gioco vanno rispettate; Sono famose quelle di Cana; quelle parallele non hanno punti in comune; Convoglia l acqua piovana dal tetto ai pluviali ; Metallo per grondaie e pluviali ; sono elencate sulla schedina del Totocalcio; sono enormi quelle degli impianti eolici; Molte sono sperdute nei mari; sono piene di fiori; Cerca nelle Definizioni