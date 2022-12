Può essere fallimentare o testamentario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere fallimentare o testamentario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESECUTORE

Significato/Curiosita : Puo essere fallimentare o testamentario

Penale, l'esecutore è un l'autore dell'azione delittuosa. esecutore, è anche un personaggio dei fumetti marvel comics nella musica, l'esecutore è l'interprete... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con essere; fallimentare; testamentario; Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto; Verbo che può essere coniugato sulle dita; Lo è un timer pronto a essere avviato; Può essere di pace, di Cassazione... e di sedia; Un organizzatore di mostre... fallimentare ; Lo sono quei beni che non entrano nella disponibilità del curatore fallimentare ; Ricevuti per mezzo di un lascito testamentario ; Quello testamentario convoca tutti gli eredi; Legato testamentario ; Cerca nelle Definizioni