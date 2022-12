Pezzi d artiglieria a lunga gittata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzi d artiglieria a lunga gittata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANNONI

Significato/Curiosita : Pezzi d artiglieria a lunga gittata

Al 21º reggimento artiglieria terrestre "trieste", al 24º reggimento artiglieria terrestre "peloritani" e al reggimento artiglieria a cavallo "voloire"...

Significati, vedi cannone (disambigua). cannoni della uss iowa (bb-61) che sparano una salva durante un'esercitazione per cannone si intende una bocca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

