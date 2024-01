La Soluzione ♚ Ha per capitale Erevan

Ha per capitale erevan: Hanrapetut’yun), è uno stato dell'asia occidentale del caucaso meridionale con capitale erevan. da un punto di vista storico-culturale il paese è tuttavia a volte... Curiosità su: Hanrapetut’yun), è uno stato dell'asia occidentale del caucaso meridionale con capitale erevan. da un punto di vista storico-culturale il paese è tuttavia a volte... L'Armenia (in armeno , Hayastan), ufficialmente Repubblica di Armenia (in armeno , Hayastani Hanrapetut’yun), è uno Stato dell'Asia occidentale del Caucaso meridionale con capitale Erevan. Da un punto di vista storico-culturale il paese è tuttavia a volte considerato europeo ed è un membro del Consiglio d'Europa. L'Armenia confina con la Turchia a ovest, la Georgia a nord, l'Azerbaigian e la repubblica de facto dell'Artsakh (già Nagorno Karabakh) a est, l'Iran e l'exclave azera del Naxçivan a sud. È quindi uno Stato senza sbocco al mare. Italiano Nome proprio Armenia ( approfondimento) f (toponimo) (geografia) nazione eurasiatica del Caucaso meridionale, con capitale Yerevan, confinante con Turchia, Georgia, Azerbaigian, Iran e Nakhchivan (exclave azera) Sillabazione Ar | mè | nia Pronuncia IPA: //ar'mnja/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate armeniaco, armeno, armenoide

