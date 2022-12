A pendenze con la giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A pendenze con la giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REO

Significato/Curiosita : A pendenze con la giustizia

pendenze con la giustizia minore e intendeva iniziare una nuova esistenza. probabilmente i primi abitanti erano abili nell'uso delle armi e pronti a difendersi...

Stai cercando altri significati, vedi reo. il reo nel diritto penale è l'autore, o soggetto attivo, del reato. il reo può essere soltanto un essere umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con pendenze; giustizia; Ha pendenze con la giustizia; E' alle dipendenze del vescovo; Nota comunità di recupero dalle tossicodipendenze ; La solleva un ingiustizia ; Lo solleva un ingiustizia ; Forma di giustizia che considera il caso specifico; Dea dell ingiustizia ; Cerca nelle Definizioni