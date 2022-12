Pay _, piattaforma per pagamenti online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pay _, piattaforma per pagamenti online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAL

Significato/Curiosita : Pay _, piattaforma per pagamenti online

Chiamato google pay send). in pratica google pay è un servizio cosiddetto di mobile payment cioè una piattaforma di pagamenti elettronici online per terminali...

Vedi pal (disambigua). la codifica a colori del sistema televisivo nel mondo. i paesi che utilizzano il sistema pal sono visualizzati in blu. il pal (acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con piattaforma; pagamenti; online; piattaforma web per... mecenati; La piattaforma con i video su internet ing; La piattaforma streaming del servizio pubblico; piattaforma per telelavoro; Nei pagamenti dilazionati; Pay __: per effettuare pagamenti online; Ritardo dei pagamenti che può causare sfratto; I pagamenti sul C; Pay per pagare online ; Pubblicare online sui social; Pay, per pagare online ; Pay __: per effettuare pagamenti online ; Cerca nelle Definizioni