La patria di Usain Bolt, il campione dell atletica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La patria di Usain Bolt, il campione dell atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIAMAICA

Significato/Curiosita : La patria di usain bolt, il campione dell atletica

Gara di 100 e 200 metri. l'attuale detentore del record del mondo e campione olimpico dei 100 metri è il giamaicano usain bolt che ha saputo fermare il cronometro...

Il sovrano della giamaica coincide con quello del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord: attualmente il re della giamaica è carlo iii. gli indigeni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

