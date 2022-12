Partivano per terre lontane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partivano per terre lontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BASTIMENTI

Significato/Curiosita : Partivano per terre lontane

Dedicata ai tantissimi emigranti partenopei che partivano dal porto di napoli alla volta di terre lontane (quasi sempre alla volta delle americhe); le parole...

È arrivato un bastimento è l'8º album in studio del cantautore italiano edoardo bennato, pubblicato nel 1983 dalla dischi ricordi. dopo due 45 giri nell'arco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con partivano; terre; lontane; terre ni a frutta e verdura; terre no per corse ippiche; Uno dei pianeti terre stri; L hanno le cose terre ne; Molto lontane ; Sono lontane nell hot dog; Fenomeno di imitazione di culture e arti lontane ; Zone limitrofe o non troppo lontane ; Cerca nelle Definizioni