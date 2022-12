A ovest dei Balcani nel I millennio a.C.: Regno __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A ovest dei Balcani nel I millennio a.C.: Regno __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ILLIRICO

Significato/Curiosita : A ovest dei balcani nel i millennio a.c.: regno __

Centro-orientale dell'asia minore nel ii millennio a.c. è il più noto degli antichi popoli anatolici. nella seconda metà del xiv secolo a.c. gli ittiti si affermarono...

L'illiria o illirico (per i romani illyricum) era la regione corrispondente alla parte occidentale della penisola balcanica, verso la costa sud-orientale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

