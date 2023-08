L olio sulle tavole inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L olio sulle tavole inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OIL

Significato/Curiosita : L olio sulle tavole inglesi

La prima versione della vergine delle rocce è un dipinto a olio su tavola trasportato su tela (198x123 cm) di leonardo da vinci, databile al 1483-1486... Ontology inference layer – linguaggio di markup lingua d'oïl – lingua romanza oil – gruppo musicale christian metal oil – film di massimiliano mazzotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L olio sulle tavole inglesi : olio; sulle; tavole; inglesi; Salsa di olio pepe e sale; Il petrolio per chi lo estrae; Si ottiene dalla distillazione del petrolio ; Pianta il cui olio è un antinfiammatorio; Impianto di condotte in cui scorre petrolio ; Lo è un insalata senza olio né sale; Un vegetale che cresce sulle rocce; La crosta sulle lasagne; sulle carte nautiche sono solo dei puntini; Si piantano sulle tombe; Il 100 sulle lapidi; Se ne fa largo uso sulle spiagge; Le tavole da pranzo in linguaggio desueto; Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni; C è chi lo preme a tavole tta; Le tavole di un libro; Sulle tavole della Legge; È candido in tavole tte; Misure inglesi di superficie; Un ciao degli inglesi ; La RAI degli inglesi ; La congiunzione degli inglesi ; La scritta caldo sui rubinetti dei bagni inglesi ; Il se degli inglesi ;

