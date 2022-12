Il nome italiano dello yacht - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome italiano dello yacht. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANFILO

Significato/Curiosita : Il nome italiano dello yacht

Sailing yacht a è uno yacht a vela varato nel 2015. la nave è a motore assistito a vela progettato dalla doelker + voges (per gli esterni), da philippe...

Apparati ausiliari. panfili storici: hmy victoria and albert ii, panfilo reale britannico. aigle, panfilo imperiale francese. sms greif, panfilo imperiale austro-ungarico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con nome; italiano; dello; yacht; Cambia nome ogni 30 giorni; Il nome di Branduardi; Dà nome a una pittoresca Alpe delle Dolomiti; Altro nome del patereccio; Il Filippo velocista italiano ; Popolare paroliere italiano ; Ha un proprio codice nell ordinamento giuridico italiano ; Il mister italiano ; Un budello sotterraneo; Sigla dello stereo; Famoso romanzo dello scrittore Jack Kerouac; Le regole dello Stato; In fondo... allo yacht ; Legno per yacht ; In yacht e in kayak; In barca e in yacht ; Cerca nelle Definizioni