Nelle scale a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle scale a mano.

Soluzione 5 lettere : PIOLI

Significato/Curiosita : Nelle scale a mano

Una volta a partita. possibilità di pescare e giocare nel medesimo turno, per velocizzare il gioco. è consentito proseguire le scale nelle due direzioni...

Stefano pioli (parma, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del milan. da calciatore ha raggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

