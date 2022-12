La moneta che si rifiuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moneta che si rifiuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FALSA

Significato/Curiosita : La moneta che si rifiuta

Pagare in moneta legale. a partire dal 28 febbraio 2002 l'euro è la sola moneta avente corso legale nella zona euro. in italia, il rifiuto di monete aventi...

La falsa porta posta sul retro del tempio di kôm ombo la falsa porta è un elemento architettonico in pietra o legno raffigurante una simbolica porta che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con moneta; rifiuta; Una moneta usata in tante Nazioni; moneta d oro napoleonica; Permette di determinare l equivalente in moneta di un debito o credito con la moneta di un altro Paese; moneta ungherese; Non rifiuta no un favore; La dimostra chi rifiuta di accettare bustarelle; L atteggiamento di chi rifiuta la realtà storica; rifiuta rsi, non concedersi; Cerca nelle Definizioni