Minestre come la ribollita - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ZUPPE

Significato/Curiosita : Minestre come la ribollita

la ribollita, o minestra di pane, è un piatto che deriva dalla tipica zuppa di pane raffermo e verdure che si prepara tradizionalmente in alcune zone della...

D'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche la pasta asciutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con minestre; come; ribollita; Quello per le minestre è fondo; Il piatto per zuppe e minestre ; minestre senza sapore; Legumi per minestre ; È cieco come l amore; Non confezionati, come certi cioccolatini; Gli elementi come il chip del computer; Il suo acetato viene usato come solvente; L ortaggio per la ribollita ; Lo è la ribollita toscana; Un piatto come la ribollita toscana; Firenze : ribollita = Trieste : x; Cerca nelle Definizioni