Metallo per cornici, per posate e per vassoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo per cornici, per posate e per vassoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARGENTO

Significato/Curiosita : Metallo per cornici, per posate e per vassoi

Fotografia e in gioielleria, in cui è protagonista di un'intera branca, l'argenteria, che riguarda coppe, cuccume, vassoi, cornici e posate da tavola....

Produzione di batterie a lunga durata argento-zinco e argento-cadmio. il fulminato d'argento è un esplosivo. il cloruro d'argento può essere reso trasparente e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con metallo; cornici; posate; vassoi; Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni metallo in oro; metallo per leggerissime montature; metallo che può causare allergie; Un metallo per gli orologi; cornici per fotografie; Alcuni incornici ano quella di laurea; Momento caratteristico... da incornici are; Parenti... incornici ati; Le posate dei Cinesi; Un astuccio per posate ; posate alla destra del piatto; Non ancora sposate ; vassoi o per portare in tavola olive e formaggio; Il vassoi o dei francesi; Un vassoi o... d avanspettacolo fra; Fondo di vassoi ; Cerca nelle Definizioni