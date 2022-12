Medaglia senza alcun valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medaglia senza alcun valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATACCA

Significato/Curiosita : Medaglia senza alcun valore

La medaglia d'oro al valor militare (m.o.v.m.) è il massimo riconoscimento italiano al valore militare. fu istituita dal re vittorio amedeo iii di savoia...

Altri significati, vedi meo patacca (disambigua). meo patacca maschera romanesca in un disegno dell'ottocento meo patacca ovvero roma in feste ne i trionfi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

