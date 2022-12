Lastre che mostrano immagini riflesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lastre che mostrano immagini riflesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPECCHI

Significato/Curiosita : Lastre che mostrano immagini riflesse

Fotografico tridimensionale: essi, a differenza delle normali fotografie, ci mostrano una rappresentazione tridimensionale dell'oggetto proiettato. ogni parte...

Specchio piano, di uso quotidiano, ma specchi di diverse forme sono usati in molte applicazioni come, ad esempio, specchi curvi adatti alla concentrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

