Indica zona a traffico limitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica zona a traffico limitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZTL

Parcheggi a pagamento nel piano del traffico cittadino. dal 1999 si iniziò a discutere e proporre l'introduzione di una zona a traffico limitato durante... Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ztl, in italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli...

